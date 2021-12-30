Коммунальщики Подмосковья сразятся за звание лучших борцов в сосульками

Рейтинг лучших борцов с сосульками опубликуют после новогодних праздников в Подмосковье. В первых числах января управляющие компании усилят очистку крыш от наледи. В результате появится список лидеров.

Управляющим компаниям потребуется выполнить задания, прописанные в мобильном приложении «Проверки Подмосковья», по расчистке крыш. Эту работу они будут выполнять на протяжении всех новогодних праздников.

Как подчеркнула руководитель областной Госжилинспекции Ольга Федина, коммунальщики будут работать по регламенту и присылать отчеты в режиме реального времени.

Природа не делает скидок на праздники, и для УК в новогодние каникулы действуют обычные правила. Они обязывают сотрудников управляющих компаний удалять налед и сосульки с крыш домов по мере необходимости Ольга Федина.

По ее словам, уже известны городские округа, в которых управляющие компании лучше всего справились с задачей в предновогодние дни. Это Власиха, Серебряные Пруды и Королев.

Когда закончится новогодний отдых, Госжилинспекция назовет топ самых ответственных и эффективных городских округов Подмосковья.

Ранее стало известно, что лицензирование управляющих компаний упростили на «Госуслугах» в Подмосковье.