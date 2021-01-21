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    21 января 2021, 13:41

    Коммунальщики Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за снегопада

    Анастасия Аброськина, Ирина Люлина, Ксения Чернухина

    Свыше 18,5 тысячи человек и трех тысяч машин вышли на очистку дорог и дворов Подмосковья от снега. В регионе усилили работу коммунальных служб. Особое внимание получают вылетные магистрали, подъезды к социальным объектам и маршруты общественного транспорта.
    Коммунальщики Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за снегопада | Изображение 1

    Если погодные условия ухудшатся, в Подмосковье мобилизуют дополнительные ресурсы. В пятницу ожидается ледяной дождь. Об этом в беседе с «360» сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

    В четверг в Подмосковье ожидается снег, а уже в пятницу возможен ледяной дождь. Дорожные и коммунальные службы перевели в усиленный режим работы

    Алексей Гержик.

    Он добавил, что за ночь ото льда обработали уже свыше восьми тысяч километров дорог Подмосковья. Гержик подчеркнул, что работа продолжится.

    Коммунальщики Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за снегопада | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    По его словам, проезжую часть в зависимости от интенсивности движения убирают за пять часов после снегопада, а с тротуаров снег вывозят спустя 12 часов после него.

    И уборка во дворах

    Министр благоустройства региона Михаил Хайкин добавил, что в первую очередь очищают выходы из подъездов и пешеходные дорожки, ведущие к остановкам общественного транспорта или социальным объектам.

    Вместе с тем особое внимание получают и внутриквартальные проезды, детские площадки.

    Для уборки дворов, общественных территорий подготовлено 15,5 тысячи дворников и свыше 1,4 тысячи единиц спецтехники

    Михаил Хайкин.

    По его словам, за ночь в Подмосковье от снега и льда очистили свыше 11 миллионов квадратных метров участков, обработали 10,6 миллиона «квадратов» пешеходных дорожек.