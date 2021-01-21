Коммунальщики Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за снегопада

Если погодные условия ухудшатся, в Подмосковье мобилизуют дополнительные ресурсы. В пятницу ожидается ледяной дождь. Об этом в беседе с «360» сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В четверг в Подмосковье ожидается снег, а уже в пятницу возможен ледяной дождь. Дорожные и коммунальные службы перевели в усиленный режим работы Алексей Гержик.

Он добавил, что за ночь ото льда обработали уже свыше восьми тысяч километров дорог Подмосковья. Гержик подчеркнул, что работа продолжится.

Источник фото: телеканал «360»

По его словам, проезжую часть в зависимости от интенсивности движения убирают за пять часов после снегопада, а с тротуаров снег вывозят спустя 12 часов после него.

И уборка во дворах

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин добавил, что в первую очередь очищают выходы из подъездов и пешеходные дорожки, ведущие к остановкам общественного транспорта или социальным объектам.

Вместе с тем особое внимание получают и внутриквартальные проезды, детские площадки.

Для уборки дворов, общественных территорий подготовлено 15,5 тысячи дворников и свыше 1,4 тысячи единиц спецтехники Михаил Хайкин.

По его словам, за ночь в Подмосковье от снега и льда очистили свыше 11 миллионов квадратных метров участков, обработали 10,6 миллиона «квадратов» пешеходных дорожек.