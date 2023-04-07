07 апреля 2023, 17:08
Коммунальщики подготовили к летнему сезону все парки и скверы в Лобне
Работы по наведению порядка после зимы стартовали в Лобне в рамках месяца чистоты и благоустройства. Коммунальные службы уже подготовили к летнему сезону все парки и скверы, очистив от мусора 167 тысяч квадратных метров территорий.
За первую неделю апреля в округе также убрали почти 100 километров дорог и вымыли 26 автобусных остановок. Начался ямочный ремонт, а также уборка дворов, тротуаров и входных групп многоквартирных домов.
Реклама
Во второй половине месяца рабочие приступят к покраске и ремонту ограждений, малых архитектурных форм и детских площадок, опиловке и высадке деревьев.
Каждый желающий может присоединиться к месяцу благоустройства и принять участие в общегородских субботниках. Они пройдут 8 и 22 апреля. Порядок наведут около памятника «Зенитное орудие», в Лобненском лесопарке и на территории около озера Киово. Необходимый инвентарь выдадут на месте.
Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе. Он отметил, что благоустройство — один из приоритетов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Лобня
Реклама
Реклама