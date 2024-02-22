Подмосковье 22 февраля 2024, 17:53 Коммунальщики очистили от снега свыше 6 тысяч дворов Подмосковья за 2 дня Пресс-служба администрации г.о. Дмитровский

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Коммунальные службы Подмосковья выполнили свыше 6,3 тысячи задач по уборке снега во дворах за два дня. Больше всего работ провели в Богородском округе.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, в первую очередь коммунальщики убирают снег у входных групп, на тротуарах и проездах. Особое внимание также уделяют мусорным площадкам.

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За два дня все задачи по уборке дворники выполнили в Ступине. Еще 365 дворов привели в порядок в Богородском округе, 321 – в Коломне, 284 – в Одинцове и 227 – в Истре.

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