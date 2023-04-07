Подмосковье 07 апреля 2023, 22:34 Коммунальщики начали мыть остановки в Богородском округе

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В Богородском стартовала подготовка к лету. В округе начали мыть остановочные павильоны.

Объекты очищают от пыли и разводов, оттерли надписи. Мусорные баки также привели в порядок и покрасили. Всего в округе обновят 148 автобусных остановок.

«Все они будут помыты, сначала с мылом, щетками, приведены в порядок. Мы постараемся основную массу отмыть до Пасхи и привести в надлежащий вид», — сообщил замглавы Богородского округа Анатолий Шуть.

На следующей неделе в Богородском округе начнут приводить в порядок бордюры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов.

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