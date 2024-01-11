Подмосковье 11 января 2024, 16:33 Коммунальщики Лобни с раннего утра вышли на борьбу с последствиями снежного бурана Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Работы по расчистке улиц Лобни от снега стартовали ранним утром. Минувшей ночью городской округ накрыла сильнейшая метель.

Последствия сильнейшего снежного бурана в Лобне начали устранять с шести часов утра. Одновременно к расчистке дорог и тротуаров приступила коммунальная техника и специалисты «Управления по работе с территориями».

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В девять часов утра на улицы вышли погрузчики и самосвалы, которые начали вывозить снег за пределы проезжей части. С 16:00 к работе приступила посыпающая техника для противогололедной обработки покрытий.

Работы по устранению последствий снегопада будут продолжены и в ближайшее время. Специалисты призывают горожан быть осторожными на дорогах и следить за обновлениями относительно состояния дорожного покрытия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня