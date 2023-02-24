Подмосковье 24 февраля 2023, 17:23 Коммунальщики Королева продолжили вывозить ежедневно до 746 кубометров снега

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За сутки коммунальные службы Королева вывозят до 746 кубических метров снега. Каждый день территорию округа чистят порядка 380 человек и более 40 единиц техники.

«Особенным спросом на заснеженных улицах пользуются такие машины, как КамАЗы и тракторы МТЗ. Также жители округа могут обратиться в Единую диспетчерскую службу или на портал правительства Московской области „Добродел“ и оставить там заявку на дополнительную уборку», — заявил начальник отдела дорог и транспорта округа Алексей Матвеев.

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В Королеве порядка 345 дворов общей площадью 3,8 миллиона квадратных метров. Их обслуживает 21 управляющая организация. Также коммунальщики Королева чистят территории 1270 многоквартирных домов и 534 дороги общей протяженностью более 255 километров.

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С начала года из Королева вывезли более 35 тысяч кубометров снега.

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