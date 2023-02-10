Подмосковье 10 февраля 2023, 21:51 Коммунальщики Коломны очистили от снега и наледи почти половину улиц и дворов

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Руководитель Главного управления содержания территорий (ГУСТ) в ранге министра Светлана Аипова проверила содержание дворов и общественных пространств Коломны. Она сообщила, что работы выполнены на 41%.

Вместе с главой Коломны Александром Гречищевым, профильным замглавы и представителями коммунальных предприятий она проверила чистоту на улицпх Ленина, Пеонерской, Красной Зари, Коломенской, Шилова и Кирова.

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«Муниципалитету необходимо привести в нормативное состояние парковочные пространства и проезды во дворах, а также убрать складированный грязный снег и колотый лед с зеленых насаждений», — заявила Светлана Аипова.

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Коммунальщикам поручили в течение недели привести территорию в порядок.

Отметим, губернатору Андрею Воробьеву доложили, что число жалоб на плохую уборку дорог от снега и наледи стало меньше. Образование гололедицы происходит из-за частого перепада температур, напомнил глава области.

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