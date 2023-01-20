Подмосковье 20 января 2023, 17:18 Коммунальщики Истры предупредили водителей о штрафе за парковку перед мусорными баками

Читать 360tv в

Сотрудники коммунальных служб Истры предупредили водителей о штрафе за парковку перед мусорными баками. Он вырос в этом году до пяти тысяч рублей.

Сотрудники коммунальных служб Истры ежедневно следят за чистотой и порядком на контейнерных площадках. Они расчищают пути подъезда мусоровозов от снега, удаляют наледь на подходах к площадкам для удобства жителей, собирают разбросанный мусор и пакеты рядом с баками.

Реклама

«Чтобы избегать сбоя у регионального оператора с вывозом мусора, мы перед ним, двигаясь по маршруту, подготавливаем контейнерные площадки для вывоза. Для этого у нас ежедневно выезжает 10 так называемых „вылетных бригад“», — рассказал директор муниципального бюджетного учреждения «ДОДХИБИМР» Михаил Дейкин.

Реклама

Одним из главных препятствий при вывозе мусора зимой становятся автомобили, припаркованные около контейнерных площадок. Из-за них мусоровозы не могут подъехать.

Чтобы бороться с этим, коммунальщики устанавливают полусферы и запрещающие знаки, а также осуществляют контроль за парковкой через приложение «Народный инспектор». С помощью этого приложения любой житель может сам зафиксировать нарушения и отправить фото в нужную инстанцию. После чего недобросовестный водитель получит штраф.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».