Подмосковье 25 февраля 2023, 15:53 Коммунальщики деревни Житнево в Домодедове вышли убирать территорию на новой технике

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Управляющая компания «Теплосеть» закупила новые тракторы, экскаваторы, погрузчик и поливомоечные машины. На днях коммунальные службы использовали современную технику для уборки от наледи улиц и дворов деревни Житнева в Домодедове.

«Снега этой зимой немного, были даже дожди, поэтому во дворах домов лед. С толстой коркой успешно справляется новый экскаватор», — пояснил мастер участка в деревне Житнево МУП «Теплосеть» Герман Пустотин.

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Теперь у «Теплосети» есть автовышки для удаления сосулек с кровли, а также для ремонта водосточных систем и фасадов.

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«Мы принимаем в обслуживание многоквартирные дома, если их жители к нам обращаются. Зачастую это старый фонд и ТСЖ, а его трудно содержать», — заявил директор МУП «Теплосеть» Сергей Валюженко.

Сейчас компания обслуживает порядка 50 многоквартирных домов.

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