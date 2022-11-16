Подмосковье 16 ноября 2022, 14:07 Коммунальщики Богородского округа в две смены устранили последствия снегопада

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Коммунальщики Богородского округа устранили последствия прошедшего снегопада. Работали в две смены, включая ночное время суток. Автобусные маршруты посыпали смесью из песка и соли, от осадков расчистили остановки и тротуары.

Еще вчера вечером все дороги первой категории, по которым проходят автобусные маршруты, обработали специальной смесью. Утром дополнительно привлекли тракторы и малую механизацию для уборки остановок и тротуаров.

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«Дорожные и коммунальные службы Богородского округа перешли в режим повышенной готовности. С вечера они начали ликвидировать последствия первого в этом сезоне снегопада. Понятно, что впереди их много. Зима. Наши силы и средства готовы», — рассказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

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По поручению главы в кратчайшие сроки все управляющие компании должны были привести в порядок дворы и прилегающие территории.

По вопросам качества уборки снега жители Богородского округа могут обратиться на горячую линию по телефонам 8 (496) 516-48-88 и 8 (499) 490-48-88.

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