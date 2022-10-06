Коммунальщики Балашихи показали полную готовность к зиме | 360°

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Коммунальщики Балашихи показали полную готовность к зиме

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В Балашихе инспекция оценила степень готовности городского округа к зиме. В рамках выездного совещания инспекторы ГУСТ осмотрели технику, которая предназначена для уборки зимних территорий.

В итоге в городском округе уборкой территорий будут заниматься примерно 250 единиц техники специализированной техники. Приедут самосвалы, краны, экскаваторы, газели.

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«Балашиха к зиме готова. Сегодня мы посмотрели более 250 единиц техники, которая выйдет на дороги, дворовые и общественные территории этой зимой. При этом это не весь парк техники, которая присутствует у коммунальных предприятий. Надеюсь, этой зимой для людей все будет максимально комфортно», — сказала Светлана Аипова.

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Для того, чтобы подготовить Балашиху к зиме, закупили больше 12 тысяч тонн песко-соляной смеси, чтобы обработать территории от гололеда. К зиме готовят и дворников, закупают новые лопаты и скребки. По нормативам на каждого сотрудника должно находиться по три лопаты и по два скребка. На сегодняшний день подготовили уже 535 штук.

Больше миллиона квадратных метров общественных пространств существует в Балашихе. В зимний период расчисткой снега каждый день занимаются примерно 500 рабочих и вся спецтехника. Расчищают дороги, а особенно подходы к социально значимым объектам — школам, детским садам, больницам, убирают дворовые территории.

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