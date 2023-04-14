Подмосковье 14 апреля 2023, 11:04 Коммунальщикам во Фрязине поручили исправить недочеты в наведении чистоты за 2 недели

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Заместитель руководителя ГУСТ Подмосковья Никита Анашкин провел выездную инспекцию во Фрязине. Он проверил качество содержания территорий округа.

Инспекции проходили на улицах: Ленина, Комсомольской, Центральной, Октябрьской, Школьной, Московской и Новый проезд.

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«Территории содержатся приемлемо: есть небольшие замечания, в частности повреждения элементов детских площадок. Совместно с инспекторами, взяли на контроль их устранение. Состояние дворовых территорий, находящихся в зоне ответственности управляющих компаний, удовлетворительное», — подчеркнул Анашкин.

Много замечаний получили территории, находящиеся в зоне ответственности МБУ. У подрядных организаций наблюдается нехватка работников комплексной уборки и специализированной техники. Это становится причиной некачественного содержания дворов и улиц.

Заместитель руководителя ГУСТ порекомендовал МБУ перейти на обслуживание территорий своими силами и расторгнуть контракт с недобросовестным подрядчиком. Коммунальным службам поручили устранить недочеты в наведении чистоты за две недели. Работы будут проводить по специальному чек-листу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал традиционный субботник 22 апреля. Он отметил, что событие, как и прежде, отчасти пройдет в праздничном формате.

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