Подмосковье 27 февраля 2023, 11:18 Коммунальщикам в Дубне дали неделю на устранение замечаний по уборке снега

Читать 360tv в

Сотрудники Главного управления содержания территорий Подмосковья проверили чистоту и порядок в Дубне. На некоторых улицах выявили навалы снега и наледь, которые устранят в течение недели.

Как рассказал замруководителя ГУСТ Александр Боровков, проверки прошли на улицах Тверской, Карла Маркса, Вернова, Понтекорво и Мичурина. Нарушения на них касались снега и наледи на дорогах.

Реклама

После исправления недочетов проверки в Дубне проведут при помощи автомобилей с умными камерами. Если нарушения вновь обнаружат, ответственные компании будут оштрафованы.

Реклама

«Коммунальным предприятиям наукограда дана неделя на исправление всех ошибок — далее территории будут проверены не только инспекторами ГУСТ, но и камерами с автоматической фиксацией дефектов в содержании территорий с искусственным интеллектом», — отметил Боровков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».