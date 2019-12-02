Как благоустраивать правильно. Подмосковным коммунальщикам провели обучающий семинар

Сотрудникам управляющих компаний провели семинар по благоустройству в Одинцовском кампусе МГИМО. Занятие прошло по новой программе обучения.

В течение недели в Одинцовском филиале МГИМО коммунальщикам будут рассказывать, как правильно управлять городской инфраструктурой и развивать территории.

Источник фото: телеканал «360»

«Эта программа рассчитана на несколько лет. Мы дали ей старт в сентябре, и вот, сейчас второй блок, связанный с благоустройством. Это очень важная тема. Все вы знаете, насколько много Правительство области уделяет благоустройству времени», — рассказал Антон Велиховский, исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

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На первую лекцию приехали больше 50 человек. Коммунальщикам рассказали о внешнем виде подмосковных городов, о том, как обустраивать парки, зоны отдыха, игровые комплексы и мемориалы. Также работникам ЖКХ объяснили, как благоустраивать города, чтобы они привлекали туристов.