Коммунальщикам Подмосковья расскажут о профилактике коронавируса

Сотрудникам ЖКХ расскажут о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Вебинар состоится 19 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области.

Уже третий вебинар на тему: «Меры профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на предприятиях и объектах жилищно-коммунального хозяйства Московской области» проведет научно-технический совет при Министерстве ЖКХ.

Вебинары проводят регулярно в рамках цикла открытых лекций Базовой кафедры Министерства ЖКХ Московской области Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО МИД РФ.

Перед коммунальщиками выступят заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, заместитель главного государственного санитарного врача по Подмосковью Марина Костина и председатель научно-технического совета Министерства ЖКХ региона, ведущий специалист Ассоциации разработчиков и производителей оборудования по инженерной экологии Greenet, эксперт Национального проекта «Экология» при правительстве РФ Виталий Запрометов.

Прослушать лекции приглашают студентов, магистрантов и слушателей программ дополнительного образования. Конференцию можно будет посмотреть по ссылке. Начало в 10:00.