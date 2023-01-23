23 января 2023, 21:16
Коммунальщикам Подмосковья поручили очистить улицы от наледи
На прошлой неделе в Московской области потеплело. После небольшого похолодания на дорогах образовалась гололедица. Коммунальщикам поручили в ближайшие три дня очистить улицы от наледи.
«В выходные городские округа проводили работы в этом направлении, а сегодня мы поставили задачу в ближайшие три дня доработать этот вопрос», — заявила руководитель Главного управления содержания территорий (ГУСТ) в ранге министра Светлана Аипова.
Реклама
Дворники обработают территории противогололедными материалами и почистят участки внутри дворов, пешеходные дорожки и возле контейнерных площадок для мусора.
Реклама
Все работы проконтролируют инспекторы ГУСТ. После окончания работ Аипова поручила лично ей отчитаться.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Реклама
Реклама