Подмосковье 23 января 2023, 21:16 Коммунальщикам Подмосковья поручили очистить улицы от наледи

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На прошлой неделе в Московской области потеплело. После небольшого похолодания на дорогах образовалась гололедица. Коммунальщикам поручили в ближайшие три дня очистить улицы от наледи.

«В выходные городские округа проводили работы в этом направлении, а сегодня мы поставили задачу в ближайшие три дня доработать этот вопрос», — заявила руководитель Главного управления содержания территорий (ГУСТ) в ранге министра Светлана Аипова.

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Дворники обработают территории противогололедными материалами и почистят участки внутри дворов, пешеходные дорожки и возле контейнерных площадок для мусора.

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Все работы проконтролируют инспекторы ГУСТ. После окончания работ Аипова поручила лично ей отчитаться.

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