Подмосковье 21 декабря 2022, 01:25 Коммунальщикам Подмосковья передадут еще 148 единиц уборочной техники до конца года

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В Подмосковье коммунальным предприятиям выдали 175 единиц уборочной техники и до конца года передадут еще 148. Об этом сообщила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Министр уточнила, что правительство Московской области осуществило закупку, а ГУСТ распределяет транспорт между коммунальщиками, исходя из нормативного количества, необходимого для качественной уборки.

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«Всего для усиления парка спецтехники до конца года передадут 323 единицы. В следующем году мы также продолжим программу закупки», — сказала Светлана Аипова.

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Она уточнила, что в планах приобрести и передать округам Московской области еще 400 единиц транспорта в 2023 году.

Также в следующем году будет продолжена реструктуризация коммунальных предприятий и цифровизация мониторинга территорий. В этом году ГУСТ уже внедрил для коммунальных предприятий отчетные типовые финансовые документы единого стандарта, напомнила министр.

Ранее сообщалось, что проблему с уборкой снега в Голицыне решили за сутки по поручению губернатора Андрея Воробьева.

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