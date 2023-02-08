Подмосковье 08 февраля 2023, 17:39 Коммунальщикам Можайска поручили убрать наледь с дорог и тротуаров за две недели

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Главное управление содержания территорий проводит выездные инспекции по контролю чистоты общественных и дворовых пространств муниципалитетов Подмосковья. Первым округом, который посетила руководитель ГУСТ Светлана Аипова на этой неделе, стал Можайск.

Светлана Аипова лично осмотрела территории округа и озвучила задачи местным коммунальным службам. По большей части замечания касались содержания тротуаров вдоль дорог.

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«Совместно с главой Можайского городского округа Денисом Мордвинцевым и представителями местного МБУ и УК проверили содержание территорий в городе Можайск по адресам: улица Красноармейская, дом 4, дом 6, дом 8, улица Карасева, дом 35, улица Каракозова, дома 38, 39, улица Коммунистическая, дом 34, дом 36 и Центральный сквер», — отметила Аипова.

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Министр подчеркнула, что на устранение дефектов муниципалитету дано две недели. Коммунальным службам следует привлечь все дополнительные ресурсы, чтобы очистить город и привести его в нормативное состояние. После истечения данного срока инспекторы проверят выполненные работы.

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