Подмосковье 02 февраля 2023, 19:01 Коммунальщикам Лыткарина поручили очистить дороги от наледи в кратчайшие сроки

Читать 360tv в

Руководящий состав Главного управления содержания территорий провел инспекцию в Лыткарине. В ходе осмотра дворов и общественных пространств были выявлены недочеты, которые коммунальные службы должны устранить в кратчайшие сроки.

«Совместно с администрацией Лыткарина и ответственными за чистоту организациями проверили дворовые территории по улице Спортивной и улице Первомайской. Основное замечание — наледь, которую необходимо устранить в кратчайшие сроки», — сообщил заместитель руководителя ГУСТ Александр Боровков.

Реклама

Кроме того, проверки показали, что региональный оператор несвоевременно вывозит мусор, а некоторые контейнерные площадки и вовсе пропускает. В ведомстве заявили, что такой подход к работе недопустим.

Все замечания, полученные в ходе инспекции, берутся на особый контроль Главного управления содержания территорий. После истечения срока устранения дефектов проводится повторная проверка чистоты данных пространств.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».