Подмосковье 20 февраля 2023, 14:24 Коммунальщикам Красногорска дали неделю на очистку территорий от наледи

Читать 360tv в

Коммунальным службам Красногорска дали семь дней для более тщательной уборки территорий от наледи. Соответствующее поручение дал замруководителя главного управления содержания территорий (ГУСТ) Александр Боровков.

Вместе с представителями коммунальных служб и местной администрации Боровков проверил чистоту Центрального проезда, Октябрьской и Пионерской улиц, а также улицы Маяковского, Красногорский и Ильинский бульвары.

Реклама

«На всех объектах не велась системная работа по содержанию территорий, что и привело к образованию наледи на внутриквартальных проездах и тротуарах. Причем данное замечание актуально как для муниципальных учреждений, так и для коммерческих», — пояснил Александр Боровков.

Реклама

На устранение нарушений он дал неделю. После этого он вновь проверит округ на чистоту.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».