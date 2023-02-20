20 февраля 2023, 14:24
Коммунальщикам Красногорска дали неделю на очистку территорий от наледи
Коммунальным службам Красногорска дали семь дней для более тщательной уборки территорий от наледи. Соответствующее поручение дал замруководителя главного управления содержания территорий (ГУСТ) Александр Боровков.
Вместе с представителями коммунальных служб и местной администрации Боровков проверил чистоту Центрального проезда, Октябрьской и Пионерской улиц, а также улицы Маяковского, Красногорский и Ильинский бульвары.
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«На всех объектах не велась системная работа по содержанию территорий, что и привело к образованию наледи на внутриквартальных проездах и тротуарах. Причем данное замечание актуально как для муниципальных учреждений, так и для коммерческих», — пояснил Александр Боровков.
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На устранение нарушений он дал неделю. После этого он вновь проверит округ на чистоту.
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Красногорск
ЖКХ
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