Подмосковье 17 апреля 2023, 12:46 Коммунальщикам Каширы поручили привести в порядок газоны и детские площадки за 2 недели ГУСТ МО

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Руководитель ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова осмотрела дворовые и общественные территории Каширы. После инспекции коммунальные службы округа получили задачи по устранению недочетов в содержании территорий.

«Могу сказать, что первые две недели Месяца чистоты и благоустройства коммунальные службы муниципалитета работали лишь вполовину силы. Обратила внимание коммунальных предприятий, что при ремонте оплетки подвесов качелей необходимо использовать специальную термоусадочную резину, которая при нагреве строительным феном плотно прилегает к цепочке, лучше держится и смотрится опрятнее», — сообщила Аипова.

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Она также подчеркнула, что у коммунальщиков Каширы есть две недели, чтобы полностью очистить дворы и улицы от смета и мусора на газонах, а также устранить дефекты на детских площадках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регион вошел в тройку лидеров России по уровню благоустройства.