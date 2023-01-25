Подмосковье 25 января 2023, 20:46 Коммунальщикам Домодедова дали 10 дней на уборку дворов от наледи

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Сотрудники Главного управления содержания территорий (ГУСТ) проверили чистоту дворов в Домодедове. В итоге коммунальным предприятиям дали 10 дней на устранение всех нарушений.

«В округе была выявлена проблема наличия наледи во дворах, на подъездах к контейнерным площадкам, в парковочных карманах, а также во внутриквартальных проездах», — сообщил замруководителя ГУСТ Александр Боровков.

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По слова Боровкова, улицы Кирова и 30-летия Победы также оказались обледеневшими.

В итоге коммунальным службам поручили в самые короткие сроки обработать территории противогололедными материалами и очистить дворы, контейнерные площадки и тротуары от наледи.

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