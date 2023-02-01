Подмосковье 01 февраля 2023, 18:11 Коммунальным службам Котельников дали 10 дней на исправление недочетов в содержании территорий

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Коммунальщикам Подмосковья поставили задачу привести территории округа в нормативное состояние. На это у служб есть 10 дней, после чего пройдет повторная проверка.

Руководящий состав Главного управления содержания территорий проводит выездные инспекции в Подмосковье. Сотрудники проверяют качество работы коммунальных служб региона. Часть муниципалитетов уже отчитались о состоянии дворовых и общественных территорий, другим же только предстоит сдать «экзамен чистоты».

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«С коллегами прошлись по дворовым территориям микрорайона Южный: ответственной организации необходимо очистить двор от наледи и устранить ледяную колею», — сообщил заместитель руководителя ГУСТ Подмосковья Александр Боровков.

Кроме того, в ходе проверок выяснилось, что на некоторых детских площадках есть травмоопасные элементы, которые необходимо отремонтировать или убрать.

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