Коммунальным бонусом В Подмосковье воспользовались уже 170 тысяч человек. При этом в августе число тех, кто получил бонусы на приличную сумму, выросло в четыре раза. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Еще одна тема, которую мы озвучивали, сопровождаем сейчас — это коммунальный бонус. Еще раз хочу сказать, что это мероприятие стало очень востребованным. Уже 170 тысяч человек воспользовались. В августе у нас в четыре раза выросло количество тех, кто получил бонусы на весьма приличную сумму», — отметил он.

Губернатор подчеркнул, что культура своевременной оплаты за ЖКХ очень важна — особенно осенью, когда начинается отопительный сезон.

Коммунальный бонус позволяет вернуть 1% от оплаченных коммунальных услуг на карту «Мир». С начала действия программы собственники квартир в Московской области уже получили кешбэк на сумму в пять миллионов рублей. Чтобы стать участником программы, нужно зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности — на сайте МосОблЕИРЦ или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».