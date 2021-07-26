Более 100 тысяч жителей Подмосковья получили скидки и кешбэк за оплату коммуналки онлайн

В Подмосковье продолжает развиваться бонусная программа за оплату коммунальных услуг онлайн. Скидки в магазинах и кафе и кешбэк уже получили более 100 тысяч жителей. Об этом рассказал Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

«Жители, которые платят за услуги ЖКХ вовремя и онлайн, получают скидки: магазины, кафе, на разных электронных площадках уже более 100 тысяч человек воспользовались этой услугой. С этого месяца участники программы также имеют право получать этот кешбэк уже живыми деньгами», — отметил Воробьев.

Возможность вернуть 1% от суммы коммунального платежа появилась у клиентов МосОблЕИРЦ, являющихся держателями карты «Мир».

Чтобы получить кешбэк, оплату нужно производить через личный кабинет на сайте расчетного центра или через приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

«Думаю, что дальше участников будет больше, платежи будут своевременными. Ну и когда деньги приходят на счет — это всегда, конечно, приятно», — заключил губернатор.

Чтобы стать участником программы лояльности, нужно зарегистрировать карту «Мир» в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Процедуру регистрации нужно пройти один раз, после этого кешбэк будет возвращаться на карту весь год. Все подробности можно найти на сайте МосОблЕИРЦ.