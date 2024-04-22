Подмосковье 22 апреля 2024, 17:11 «Коммунальный бонус» пройдет в Подмосковье с 22 по 28 апреля МосОблЕИРЦ

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Пользователи личного кабинета МосОблЕИРЦ могут воспользоваться разнообразными предложениями от программы «Коммунальный бонус», включая скидки на различные услуги. Акция продлится с 22 по 28 апреля.

Получить подарки и купоны на скидки можно при входе в личный кабинет, без оплаты коммунального счета. Для этого необходимо зайти на сайт или в мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», выбрать нужные бонусы и использовать их при покупках.

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Подробную информацию о предложениях «Коммунального бонуса» можно найти на сайте. При этом во время профилактических работ личный кабинет и выгрузка купонов с 22:00 до 07:00 могут быть недоступны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».