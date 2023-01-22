Подмосковье 22 января 2023, 18:58 Коммунальный автопарк в Серпухове получил 10 единиц новой техники

Читать 360tv в

В Серпухове МБУ «Комбинат благоустройства» получило 10 единиц новой техники. Автопарк пополнили пять тракторов, три погрузчика, автомобиль с бортовым кузовом и экскаватор. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Реклама

Как рассказал замдиректора МБУ «Комбинат благоустройства» Дмитрий Машков, перед запуском новых машин на линию проводят серьезную предварительную работу — так называемую «протяжку», а также подключают все транспортные средства к системе ГЛОНАСС.

«Осталось завершить оформление документов на пять новых тракторов МТЗ. В ближайшие дни этот вопрос будет закрыт и машины будут введены в общий рабочий график. Экипажи для них уже укомплектованы», — сказал Дмитрий Машков.

Поступление новой техники в автопарк Серпухова в январе стало самым существенным за три года, уточнили в пресс-службе. Техника была закуплена на средства областного и местного бюджетов. Всего на балансе предприятия числится 66 единиц техники для проведения зимних работ.

Ранее губернатор Подмосковья Воробьев проверил автобусы на маршруте из Бронниц до Котельников.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».