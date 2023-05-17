17 мая 2023, 12:27
Коммунальные услуги станут лучше для 62 тысяч жителей Солнечногорска после строительства новых очистных сооружений
Строительство новых очистных сооружений идет в деревне Осипово под Солнечногорском. После ввода объекта качество коммунальных услуг улучшится для 62 тысяч жителей округа. Администрация округа проконтролировала ход работ.
Заместитель главы администрации Солнечногорска Роман Назаров вместе с муниципальным депутатом Олесей Тыщенко побывали на стройплощадке новых очистных сооружений. Работы на объекте контролируют еженедельно.
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Сейчас подрядчики заливают бетонное основание резервуаров для биохимической очистки. Работы идут по графику и завершатся в конце 2024 года.
Строительство ведется в рамках нацпроекта «Экология». Здесь после очистки канализационных стоков будут получать три фракции: воду для разведения рыб, песок для строительства и осушенный иловый остаток.
Заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров напомнил, что сейчас также идет капитальный ремонт главного коллектора города.
«Реализовав два проекта, мы сможем значительно улучшить экологическую составляющую и качество предоставления коммунальных услуг у более чем 62 тысяч жителей нашего города, — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров.
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