Коммунальные тарифы снизили для 50 тысяч жителей Подольска

Коммунальные тарифы в подмосковном Подольске с 1 июля снизили для почти 50 тысяч жителей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по ценам и тарифам Московской области.

В микрорайоне Климовск почти у 50 тысяч жителей тариф на тепло с начала июля снизился с 2473,02 рубля за гигакалорию до 2226,12 рубля. Ежемесячный платеж для обычной квартиры площадью 54 квадратных метра и семьи из трех человек снизился в среднем на 490 рублей.

Тарифы на коммунальные услуги были снижены в рамках реформы по объединению в единый городской округ и переходу на единые тарифы путем консолидации на базе МУП «Подольская теплосеть».

Средний рост платы за ЖКХ по Подмосковью составил 3,3%, что ниже уровня инфляции и уровня, заданного для региона правительством РФ. Снижение или заморозка тарифов коснулась 700 тысяч человек.

Глава Минэнерго Подмосковья Александр Самарин ранее рассказал о работе по сдерживанию роста тарифов ЖКХ. Он отметил, что снижению коммунальных тарифов способствуют единые теплоснабжающие организации.