Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Подмосковье

Коммунальные службы Подмосковья активно ликвидируют последствия снегопада в Подмосковье. Задействовано 2,1 тысячи единиц спецтехники.

Об этом сообщило агентство «Москва». Все службы региона сейчас работают в усиленном режиме, уточнили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Министр Алексей Гержик рассказал, что с утра службы очистили и обработали от гололеда более девяти тысяч километров дорог. Задействованы более 2,3 тысячи рабочих.

«Для безопасного проезда транспорта в приоритетном порядке сейчас убираются основные вылетные магистрали, дороги в городах, маршруты движения общественного транспорта, посадочные площадки», — рассказал он.

Гержик уточнил, что потом рабочие начнут расчищать остальные участки, например, подъезды к деревням и тротуары.

Начавшийся в Московской области снегопад продолжится в течение всего дня. Губернатор региона Андрей Воробьев призвал автолюбителей сегодня быть особенно внимательными на дорогах. Но лучше всего отказаться от личного автомобиля и пересесть на общественный транспорт.