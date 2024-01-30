Подмосковье 30 января 2024, 17:23 Коммунальные службы выполнили более 13 тысяч задач по уборке снега в Подмосковье за 4 дня ГУСТ МО

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За четыре дня коммунальные службы Подмосковья выполнили 13,5 тысячи задач по уборке снега. Полностью эту работу выполнили в Серебряных Прудах, Звездном Городке, Власихе и Молодежном.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, сильный снегопад прошел в Подмосковье в минувшую пятницу. После этого коммунальщики приложили все усилия для того, чтобы очистить улицы.

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«Еще 18 городских округов близятся к завершению, в их числе: Химки — закрыто 712 задач, Богородский — 594, Балашиха — 537, Орехово-Зуевский — 521, Одинцовский — 438, Мытищи — 417, Щелково — 348», — сказала она.

В ведомстве напомнили, что коммунальные службы должны выполнять работу в строго отведенные сроки. За этим следят инспекторы ГУСТ.

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