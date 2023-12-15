Подмосковье 15 декабря 2023, 15:37 Коммунальные службы в Солнечногорске перешли на усиленный режим работы из-за снегопада Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Коммунальные службы Солнечногорска в усиленном режиме устраняют последствия снегопада. Особое внимание уделяют уборке территорий вблизи социально-значимых объектов.

Коммунальные службы Солнечногорска в усиленном режиме устраняют последствия снегопада. Особое внимание уделяют уборке территорий вблизи социально-значимых объектов.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Учитывая непрекращающийся снегопад, очень важно своевременно очищать территории, особенно возле соцобъектов. По прогнозам синоптиков снегопад продлится до воскресенья, и задача наших коммунальщиков задействовать на 100% все силы для очистки общественных территорий», — сказал первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Он также проконтролировал уборку снега вблизи Солнечногорской областной больницы.

Напомним, по вопросам уборки дворов жители округа могут обратиться по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

Снежный циклон «Ваня» настиг Подмосковье этой ночью и останется до конца недели. Профильные службы усиленно работают с раннего утра: расчистили 13 тысяч километров дорог. По словам губернатора Андрея Воробьева, нагрузка большая, поэтому применяют новые ресурсы и формируют дополнительные бригады.

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