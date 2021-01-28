Коммунальные службы в Подмосковье перевели на усиленный режим работы из-за снегопада

В работах по очистке дворов, общественных территорий и дорожной сети в Подмосковье задействованы свыше 16,2 тысячи рабочих и порядка 2,5 тысячи единиц спецтехники. К выходным, как ожидается, в регионе выпадет до четверти месячной нормы осадков.

Ночью коммунальщики провели обработку проезжей части на основных магистралях и маршрутах общественного транспорта, а также на подходах к остановочным пунктам. Противогололедными средствами в области обработали около 11 тысяч километров дорог.

Метеослужбы прогнозируют обильные осадки, возможно налипание мокрого снега. Скорость ветра составит 5–11 метров в секунду.

«Мы ожидаем высокоинтенсивные осадки и образование гололедицы, поэтому будем стараться максимально оперативно обеспечить комфортный и безопасный проезд транспорта и пешеходное движение», — сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее призвал коммунальные службы своевременно реагировать на сложные погодные условия и работать на результат.