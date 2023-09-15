15 сентября 2023, 16:39
Коммунальные службы в Одинцове завершили подготовку к зиме
Часть объектов, которые входят в зону ответственности коммунальных служб Министерства обороны России, находятся в Одинцове. Среди них котельная на территории военного городка в поселке Баковка.
Ее ввели в эксплуатацию в 2015 году. Круглогодичная котельная оснащена современным оборудованием, работает на выработку тепла для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. От нее питаются 11 зданий Министерства обороны, а также восемь жилых домов. В этом году на объекте провели комплексные работы по ремонту и сделали сезонное техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования.
Реклама
Благодаря своевременной и качественной работе специалистов жилищно-коммунальных служб филиала предстоящий отопительный период должен пройти без аварий, все объекты Министерства обороны будут обеспечены коммунальными ресурсами в полном объеме.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Отопление
Реклама
Реклама