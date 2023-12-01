01 декабря 2023, 12:00
Коммунальные службы в Лобне перешли в режим повышенной готовности из-за снега
В Лобне 94% коммунальной техники задействовали в расчистке дворов и общественных мест от снега. Городские службы заранее перевели в режим повышенной готовности из-за погодных условий.
В уборке снега задействовали 12 тракторов, они приводили в порядок дворы и общественные места. Там, где не могли работать крупногабаритные машины, снег убрали с помощью трех погрузчиков.
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Так, по просьбе жителей дома № 6 на Физкультурной улице от снега расчистили контейнерную площадку. Территорию вокруг обработали противогололедными материалами.
В Главном управлении содержания территорий Московской области отметили, что уборка должна проводиться согласно приоритетности. Сначала расчищают входные группы, лестницы и спуски, затем пешеходные дорожки, подъезды к контейнерным площадкам, потом проезды и парковки, а после игровые площадки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад.
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