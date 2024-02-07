Подмосковье 07 февраля 2024, 11:18 Коммунальные службы в Лобне перешли на усиленный режим работы после снегопада Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Циклон «Ольга» принес в Подмосковье сильный снегопад. Для устранения его последствий коммунальные службы в Лобне перешли в режим повышенной готовности.

С раннего утра спецтехника и дворники расчищают от снега дороги, улицы и придомовые территории.

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«С 5 часов утра на дорогах прометают и обрабатывают противогололедными материалами асфальт 14 единиц коммунальной техники и 27 дорожных рабочих. Задействованы почти 300 дворников муниципального казенного учреждения и управляющей компании и вся техника от малой механизации до тяжелых самосвалов», — рассказала в Telegram-канале временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова.

По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся до четверга. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сугробы вырастут до 10 сантиметров.

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