Подмосковье 18 января 2024, 14:31 Коммунальные службы в Химках перешли на усиленный режим работы перед снегопадом Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Чтобы обеспечить своевременную уборку снега, коммунальные службы в Химках задействуют более тысячи коммунальщиков. В ближайшее время в Подмосковье придет сильная метель.

В Химках готовятся к снегопадам. Для ликвидации последствий метели в городском округе заранее мобилизовали все коммунальные службы. В общей сложности им предстоит расчистить около 100 парков, больше 600 дворов и свыше 1150 дорог.

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На борьбу с последствиями стихии выйдут снегоуборочные машины, самосвалы, тракторы, фронтальные и мини-погрузчики, пескоразбрасыватели и другая техника. Кроме того, расчищать снег будут больше 1000 дворников.

«При уборке территорий особое внимание уделят очистке подходов к остановкам общественного транспорта, железнодорожным станциям и платформам», — уточнили в пресс-службе городского округа.

Весь убранный снег будет вывозиться на специальные снегоплавильные полигоны. В Химках их суммарная площадь составляет почти 30 тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что при уборке снега все коммунальные службы применят четкие алгоритмы, которые позволят выполнять работы быстро и эффективно.

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