Коммунальные службы в Дубне начали подготовку к сезону паводков

Коммунальные службы в Дубне ведут подготовку к сезону паводков и уже обследовали 80% ливневок. При их неисправности могут возникать подтопления.

Заместитель главы администрации Дубны Владимир Потапенко сообщил, что с началом паводкового периода власти будут ежечасно получать сведения об уровне воды в верхнем и нижнем бьефе московского водохранилища.

Специалисты заверили, что реки из берегов не выйдут, но подтопление в районе СНТ и частного сектора все же возможно. Все коммунальные службы наготове, а в случае необходимости будут уводить воду в дренажные канавы и ливневки, заверили власти.

«Прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где было принято решение нашим организациям города, всем коммунальным службам, управляющим компаниям осуществить дополнительный вывоз навалов снега, чтобы исключить подтопление снега как на улицах города, так и во дворах», — рассказал Потапенко.

На случай возникновения подтоплений, по его словам, была куплена комбинированная илососная машина. С ее помощью можно пробить самотечный коллектор, откачать песок и донные иловые отложения с дождевых решеток.

Сейчас специалисты продолжают обследовать ливневки. По словам генерального директора предприятия «ПТО ГХ» Павла Гришина, во время обходов сотрудники обнаружили коллекторы, которые были заморожены с заиленными дождеприемными решетками.

«Мы начали их очищать, приступили к работам по очисткам ливневых коллекторов, обнаружили даже подтопления. В результате проведенных работ сточные воды с дорог города уходят в ливневку пока беспрепятственно», — добавил он.

Дополнительно коммунальные службы проверили состояние Южной и Северной водоотводных канав города. После схода снега специалисты выйдут сюда снова, чтобы убрать поваленные деревья и ветки.