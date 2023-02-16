16 февраля 2023, 11:58
Коммунальные службы устранили все замечания председателей жилых домов в 32 округах Подмосковья
Коммунальные организации устранили все выявленные в многоквартирных домах дефекты в 32 округах региона. О нарушениях сообщили председатели МКД, которые контролируют уборку через приложение «Проверки Подмосковья».
Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, больше всего обращений обработали в Королеве. Это свыше пяти тысяч задач. Еще около двух тысяч дефектов выявили в Истре, их устранили на 86%.
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«В Лобне находят замечания не менее активно — вопросы по уборке возникли в 1,2 тысячи случаев, муниципалитет отработал их всего на 83%. В остальном 32 городских округа из 36, в которых председатели МКД активно ведут работу, устранили все замечания на 100%», — сказала она.
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В ведомстве добавили, что меньше всего нарушений выявили во Фрязине, в Мытищах, Реутове, Химках, Пущине, Солнечногорске, Серебряных Прудах, Орехово-Зуеве, Долгопрудном и Павловском Посаде.
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