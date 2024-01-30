Подмосковье 30 января 2024, 17:54 Коммунальные службы устранили свыше 200 нарушений при размещении рекламы в Подмосковье за месяц ГУСТ МО

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За месяц коммунальные службы устранили свыше 200 нарушений при размещении рекламы. Это баннеры, плакаты и листовки в неположенных местах.

Как рассказали в ГУСТ, за месяц ведомство выявило 205 таких нарушений. Из них 29 в Лыткарине, 19 — в Электростали и 16 — в Люберцах.

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«Важно поддерживать городские территории в хорошем состоянии, поэтому незаконно установленные буклеты быстро устраняются. Для размещения информационных материалов предусмотрены специальные стенды», — отметили в управлении.

В ГУСТ добавили, что произвольное размещение баннеров и рекламных листовой наказывается штрафом в размере от 1,5 до 30 тысяч рублей.

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