Подмосковье 16 апреля 2024, 17:53 Коммунальные службы устранили 80 незаконных граффити в Подмосковье с начала апреля ГУСТ МО

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Коммунальные службы Подмосковья устранили около 80 незаконных граффити с начала апреля. Эту работу полностью завершат к концу месяца.

Как рассказали в ГУСТ, несанкционированные надписи и изображения на фасадах и заборах в Подмосковье быстро удаляются. Они портят облик города и считаются незаконными. С начала апреля коммунальщики убрали около 80 таких нарушений.

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Так, в Одинцове работы провели на улицах Маршала Бирюзова, Молодежной и Можайском шоссе. К концу апреля все дворы и общественные пространства приведут в порядок.

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