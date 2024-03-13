13 марта 2024, 16:43
Коммунальные службы убрали более 500 незаконно размещенных объявлений в Подмосковье за зиму
Коммунальные службы убрали 590 незаконно размещенных объявлений в Подмосковье за зиму. Их убрали с фасадов домов и опор освещения.
Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, яркие листовки на столбах и фасадах домов портят облик города, поэтому коммунальные службы следят за состоянием таких объектов и убирают рекламу. За зиму они устранили 590 таких объявлений.
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Такие работ провели в разных округах Подмосковья, в том числе в Люберцах, где выявили свыше 100 таких нарушений.
В ведомстве напомнили, что незаконное размещение рекламы грозит штрафом до 30 тысяч рублей.
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Благоустройство
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