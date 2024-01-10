10 января 2024, 15:33
Коммунальные службы Солнечногорска с раннего утра вышли на борьбу с последствиями метели
Работники коммунальных служб Солнечногорска с раннего утра вышли устранять последствия снегопада, который прошел 9 января. На улицах работает коммунальная техника и бригады дворников.
В Солнечногорске устраняют последствия недавней метели. Как отметил первый заместитель главы администрации Солнечногорска Александр Мамлай, при необходимости уборку продолжат и в ночные часы.
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«В приоритете, как всегда, — объекты социальной сферы, здравоохранения, культуры, расчистка проезжей части, пешеходных зон, дворов. Также адресно отрабатываем каждое обращение жителей», — сказал Александр Мамлай.
Коммунальщики сбивают наледь с крыш домов, а проезжие части и пешеходные зоны обрабатывают противогололедными средствами. При этом снег вывозят с дорог и тротуаров.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что после коммунальной аварии тепло в образовательные организации Климовска вернется в течение пяти дней.
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