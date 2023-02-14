Подмосковье 14 февраля 2023, 14:00 Коммунальные службы Шатуры мобилизованы на борьбу с ликвидацией последствий разгула стихии

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Снегопады продолжаются в Шатуре. На этом фоне работа коммунальных служб округа переведена в усиленный режим работы.

По данным центра погоды «Фобос», после метели и снегопада на выходных высота сугробов в поселке Черусти превысила 40 сантиметров. К утру вторника эти показатели выросли до 51 сантиметра. Для устранения последствий непогоды на улицы округа вышли 42 единицы техники и более 80 рабочих.

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«Снег шел всю ночь, и мы вышли убирать дворы и тротуары, чтобы люди могли идти по своим делам. Сейчас мы расчистили площадь возле кафе „Юность“ и переходим к уборке от снега площади около магазина „Дикси“», — отметил рабочий Дмитрий Любовинкин.

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В работе задействованы самосвалы, тракторы, грейдеры и другая спецтехника. Тротуары обрабатываются противогололедными средствами.

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