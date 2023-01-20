Подмосковье 20 января 2023, 12:41 Коммунальные службы Сергиевого Посада мобилизовали для борьбы с гололедом Фото: Дмитрий Зайчиков

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Коммунальные службы Сергиевого Посада борются с гололедом, вызванным перепадом температур. Заместитель главы округа Александр Афанасьев отметил, что в городе очистка входных групп, тротуаров и проездов вдоль домов осуществляется силами управляющих компаний.

«В связи с оттепелью все субъекты уборки должны воспользоваться моментом, когда наледь становится более мягкой, вследствие чего ее можно удалить безболезненно для асфальтового покрытия, не привлекая тяжелую технику», — подчеркнул Александр Афанасьев.

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Ситуация с уборкой везде разная. В одной части округа жители довольны работой своей управляющей компании, в другой — нет. Так, в Сергиевом Посаде решается вопрос по удалению УК «МосОблЭксплуатация» с рынка управления домами. Администрация считает организацию ненадлежащей. При этом будет компания обслуживать дом или нет, решат сами жители.

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Отмечается, что погодные условия всю неделю будут добавлять коммунальным службам и управляющим компаниям работы. К выходным температура воздуха опустится до −7 градусов.

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