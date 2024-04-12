Подмосковье 12 апреля 2024, 18:11 Свыше 2 тысяч ям на дорогах устранили коммунальщики в Истре с начала года Пресс-служба администрации г. о. Истра

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В Истре с начала 2024 года коммунальные службы отремонтировали более двух тысяч ям на дорогах. В работе остается еще свыше тысячи дорожных неровностей.

Коммунальщики работают горячим асфальтобетоном. Этот способ является наиболее долговечным при ремонте ям.

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На текущей неделе специалисты работали в Снегирях, Истре, Дедовске, Трусово, Качаброво, Первомайском, Глинках, Красном поселке и Павловской Слободе. В общей сложности ликвидировать удалось почти 500 дефектов дорог.

Прежде чем приступать к заделке ям горячим асфальтом, сотрудники подготавливают выбоины — вырубают или фрезеруют поврежденные покрытия, убирают снятый материал. Затем выбоины отчищают от грязи и пыли, а стенки и дно ям обрабатывают битумом или битумной эмульсией. После подготовки дорожные дефекты заполняются ремонтным материалом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

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