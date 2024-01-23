Подмосковье 23 января 2024, 14:36 Коммунальные службы расчистили от снега территориальные управления в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Читать 360tv в

Работы по уборке снега ведутся в каждом территориальном управлении Солнечногорска. В зоне особого внимания коммунальных служб — объекты социальной инфраструктуры, остановки общественного транспорта, а также дворовые территории и тротуары.

Снегоуборочная техника в ежедневном режиме ведет расчистку дорог и вывоз снежных навалов с улиц. В работе также задействованы бригады дворников.

Реклама

«Спецтехника и рабочие продолжают вести расчистку дорог округа. Очень важно обеспечить комфорт и безопасность жителей в зимний период», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Жители Солнечногорска по вопросу уборки дворовых территорий могут обратиться по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».