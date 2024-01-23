23 января 2024, 14:36
Коммунальные службы расчистили от снега территориальные управления в Солнечногорске
Работы по уборке снега ведутся в каждом территориальном управлении Солнечногорска. В зоне особого внимания коммунальных служб — объекты социальной инфраструктуры, остановки общественного транспорта, а также дворовые территории и тротуары.
Снегоуборочная техника в ежедневном режиме ведет расчистку дорог и вывоз снежных навалов с улиц. В работе также задействованы бригады дворников.
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«Спецтехника и рабочие продолжают вести расчистку дорог округа. Очень важно обеспечить комфорт и безопасность жителей в зимний период», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.
Жители Солнечногорска по вопросу уборки дворовых территорий могут обратиться по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.
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Солнечногорск
Снегопад
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