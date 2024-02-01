Подмосковье 01 февраля 2024, 11:52 Коммунальные службы расчистили от снега поселок Поварово Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Читать 360tv в

Коммунальные службы Солнечногорска продолжают уборку и вывоз снега в территориальных управлениях округа. Специалисты расчистили дворы во 2-м микрорайоне, а также микрорайонах Лесхоз и Локомотивный в поселке Поварово.

Ежедневно дворники и снегоуборочная техника проводят расчистку улиц округа. Для этого привлечены дополнительные ресурсы.

Реклама

«Зима в этом году выдалась снежная, службы в ежедневном режиме работают по уборке снега во дворах и на общественных пространствах. Большая просьба к жителям по возможности освобождать дворы от машин, чтобы техника смогла более качественно расчистить парковки», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

По вопросу уборки дворов жители Солнечногорска могут обратиться по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».