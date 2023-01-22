Подмосковье 22 января 2023, 02:56 Коммунальные службы Пущино перевели на усиленный режим работы для борьбы с гололедицей ГАУ АИС «Подмосковье»

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Коммунальные службы города Пущино в связи с борьбой с гололедом теперь начинают работу на час раньше обычного. Их перевели практически на круглосуточный режим работы, сообщила пресс-служба горадминистрации. Ночью выходит в рейс техника, которая чистит автомобильные дороги и межквартальные проезды.

«Чтобы люди могли пойти на работу и в школу по обработанному безопасному тротуару, рабочий день дворников, которые вручную чистят улицы от льда и снега, зимой начинается на час раньше — в 07:00», — рассказал руководитель МБУ «Благоустройство» Андрей Аниченков.

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В наукограде для борьбы со стихией задействованы три бригады рабочих МБУ «Благоустройство» и 30 дворников МУП «ЖКХ».

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ГАУ АИС «Подмосковье»

«Мы обслуживаем 80 жилых домов, иногда приходится привлекать дополнительные силы, в дни обильных снегопадов или при гололеде резерв увеличивается до 55 человек», — уточнила руководитель МУП «ЖКХ» Елена Скрынникова.

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